Шмыгаль уточнил особенности новой программы с МВФ
Отдельные положения Меморандума с МВФ стали составными отдельных частей программы деятельности правительства. Об этом в эфире ICTV сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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По его словам, подписанный на прошлой неделе Меморандум содержит девять несложных структурных маяков.
“Они являются абсолютно здравыми для Украины относительно того направления, в каком нужно двигаться, чтобы была стабильная экономическая и макроэкономическая ситуация“, - сказал глава правительства.
По словам Шмыгаля, прогноз Международного валютного фонда позволяет рассчитывать на постепенное оживление украинской экономики.
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“Консенсус-прогноз МВФ, Министерства экономики, мировых аналитических агентств составляет минус 4,8% падения ВВП Украины в этом году. По сравнению с плюс 3,7% в прошлом году разница составляет 8,5% ВВП, но со второго полугодия этого года прогнозируется постепенный рост экономики“, - отметил премьер.
Напомним, что Кабмин опубликовал новую Программу действий.
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