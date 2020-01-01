Шмыгаль уточнил особенности новой программы с МВФ

Меморандум о новой программе сотрудничества содержит "девять несложных структурных маяков".

Отдельные положения Меморандума с МВФ стали составными отдельных частей программы деятельности правительства. Об этом в эфире ICTV сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, подписанный на прошлой неделе Меморандум содержит девять несложных структурных маяков.

“Они являются абсолютно здравыми для Украины относительно того направления, в каком нужно двигаться, чтобы была стабильная экономическая и макроэкономическая ситуация“, - сказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, прогноз Международного валютного фонда позволяет рассчитывать на постепенное оживление украинской экономики.

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“Консенсус-прогноз МВФ, Министерства экономики, мировых аналитических агентств составляет минус 4,8% падения ВВП Украины в этом году. По сравнению с плюс 3,7% в прошлом году разница составляет 8,5% ВВП, но со второго полугодия этого года прогнозируется постепенный рост экономики“, - отметил премьер.

Напомним, что Кабмин опубликовал новую Программу действий.