Дефицит внешней торговли Украины уменьшился в три раза - Госстат

Крупнейшим торговым партнером Украины в январе-апреле 2020 года стал Китай.

Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-апрель 2020 года составил $674,5 млн, что в 3,1 раза ниже, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщается на сайте Госслужбы статистики.

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Согласно сообщению, экспорт товаров из Украины сократился на 1,7% - до $16,086 млрд. При этом импорт сократился на 9,3% - до $16,760 млрд.

Больше всего товаров в январе-апреле Украина экспортировала в Китай, Польшу и РФ. Среди основных товарных групп экспорта - зерновые, черные металлы, жиры и масла животного и растительного происхождения.

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Лидерами по импорту товаров в Украину за первые четыре месяца 2020 года являются Китай, Германия и РФ. Больше всего Украина импортировала машин, оборудования и механизмов, топливно-смазочных материалов, а также химической продукции.

Напомним, что с января по апрель 2020 года объем внешней торговли Украины снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $32,955 млрд.