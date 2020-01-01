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Автобусное и ж/д сообщение в Украине возобновлено на 60-70% - Криклий

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В остальных регионах ожидают разрешений местных комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Автобусное и ж/д сообщение в Украине возобновлено на 60-70%
Автобусное и ж/д сообщение в Украине возобновлено на 60-70%
depositphotos.com

Автобусное и железнодорожное сообщение между областями Украины восстановлено на 60-70%. Об этом в интервью Укринформ заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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По его словам в остальных регионах ожидают разрешительных решений от местных комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

“Где-то только половина подвижного состава работает, где-то-только внутренние рейсы, а межобластные нет. Но запустились и поезда, и “Интерсити“, - сказал Криклий.

По словам чиновника, полностью вопрос возобновления перевозок в Украине может быть решен в течение нескольких недель или месяцев.

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“Зависит от того, насколько самодисциплинированно будем себя вести. Большая ошибка - считать, что карантин закончился. Мы к нему привыкли психологически, но коронавирус остается большой угрозой“, - подытожил Криклий.

Напомним, что на Львовщине перевозчики самовольно начали возить пассажиров.

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Теги: перевозки, автобусы, поезда, Криклий, карантин
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