Нефтегазовики поддержали обращение украинских аграриев к Зеленскому

В Нефтегазовой ассоциации Украины не видят оснований для введения пошлин на импорт дизельного топлива и сжиженного газа.

Нефтегазовая ассоциация Украины поддержала обращение Аграрного Союза Украины к президенту Владимиру Зеленскому по поводу пошлин на импортное дизельное топливо и сжиженный газ. Об этом сообщается на сайте отраслевого объединения.

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Как известно, накануне аграрии предупредили, что в случае введения пошлин им придется увеличить расходы на топливо. Это, в свою очередь, приведет к росту стоимости продуктов.

“Нефтегазовая ассоциация Украины считает, что объективных оснований для введения пошлин на импорт ДТ и СУГ нет. НАУ в очередной раз призывает участников Межведомственной комиссии по международной торговле и других чиновников, которых касается этот вопрос, соблюдать законодательство и внимательно изучить, а также всесторонне обсудить инициативы НПЗ“, - говорится в обращении Нефтегазовой ассоциации.

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Ранее сообщалось, что повышение пошлин на дизтопливо и автогаз в январе инициировали Укрнафта, Укртатнафта и Укргаздобыча. Они требуют ввести пошлины на 8,46% с ежегодным повышением до 25,4% в 2024 году.

Решение по данному вопросу на этой неделе должна принять Межведомственная комиссия по международной торговле при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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По оценкам НАУ, в случае введения пошлин дизтопливо и сжиженный газ в Украине станут самыми дорогими в Европе, экономика Украины будет терять около 11 млрд грн.

Напомним, что в Нефтегазовой ассоциации предупредили о подорожании топлива.