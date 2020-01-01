Курс валют на 17 июня: гривна снова укрепляется к доллару
Нацбанк установил официальный курс валют на 17 июня.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 17 июня на отметке в 26,74 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 10 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.
Евро при этом установлен на отметке 30,24 грн. Это на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 17 июня:
- 100 долларов США - 2674 грн (-10 коп.)
- 100 евро - 3024 грн (+3 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, что в законе об изменениях в государственный бюджет-2020 Кабмин заложил годовой прогноз курса на уровне 29,5 гривен за доллар.
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