Нацбанк установил официальный курс валют на 17 июня.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 17 июня на отметке в 26,74 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 10 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.

Евро при этом установлен на отметке 30,24 грн. Это на 3 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 17 июня:

100 долларов США - 2674 грн (-10 коп.)

100 евро - 3024 грн (+3 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 17 июня: гривна снова укрепляется к доллару НБУ

Курс валют на 17 июня: гривна снова укрепляется к доллару НБУ

Напомним, что в законе об изменениях в государственный бюджет-2020 Кабмин заложил годовой прогноз курса на уровне 29,5 гривен за доллар.