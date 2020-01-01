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Урожай зерновых будет меньшим прошлогоднего - Минэкономики

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В правительстве не ожидают изменения показателя по экспорту зерна на будущий сезон.
Урожай зерновых будет меньшим прошлогоднего - Минэкономики
Урожай зерновых будет меньшим прошлогоднего - Минэкономики
depositphotos.com

Урожай зерновых в Украине в 2020 году составит более 68 млн тонн. Об этом во время брифинга сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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По его словам, из-за засушливой погоды первоначальный прогноз урожая зерновых был ниже этого показателя, однако в связи со стабилизацией погодных условий его пересмотрели.

“Прошлый год было 78 млн тонн, не думаем что в этом году будет такой объем“, - сообщил чиновник.

По его словам, Минэкономики не ожидают изменения показателя по экспорту зерна на будущий сезон и прогнозирует, что он будет на уровне нынешнего.

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Также Петрашко дал прогноз по другим видам сельскохозяйственной продукции в 2020 году.

“На этот год мы прогнозируем 20 миллионов тонн масла (подсолнечник, соя, рапс), 9 миллионов сахарной свеклы, 20 миллиона картофеля и 90 миллионов тонн овощей“, - сказал министр.

Напомним, что мировые цены на продукты упали до 17-месячного минимума.

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Теги: зерновые, Петрашко, урожай
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