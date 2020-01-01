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Шмыгаль пообещал не вводить квоты на удобрения - нардеп

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По словам премьера, цены на удобрения в Украине и без квот высоки.
Шмыгаль пообещал не вводить квоты на удобрения - Нардеп
Шмыгаль пообещал не вводить квоты на удобрения - Нардеп
Кабинет министров Украины/Facebook

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал не вводить квоты на импорт в Украину минеральных удобрений. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на народного депутата из фракции “Слуга народа“ Марьян Заблоцкий.

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По словам нардепа, соответствующее обещание глава правительства дал накануне во время заседания фракции.

“По словам господина Шмыгаля, цены на удобрения в Украине и без квот высоки. Позже мне в переписке это подтвердил Тарас Качка (заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. - Ред.)“, - отметил Заблоцкий.

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Как известно, украинские аграрии обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить введения квот на импорт минеральных удобрений.

Напомним, что Украина хочет пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, в частности, в вопросах тарифных квот.

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Теги: Шмыгаль, удобрения, квоты
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