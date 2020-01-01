Шмыгаль пообещал не вводить квоты на удобрения - нардеп
Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал не вводить квоты на импорт в Украину минеральных удобрений. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на народного депутата из фракции “Слуга народа“ Марьян Заблоцкий.
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По словам нардепа, соответствующее обещание глава правительства дал накануне во время заседания фракции.
“По словам господина Шмыгаля, цены на удобрения в Украине и без квот высоки. Позже мне в переписке это подтвердил Тарас Качка (заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. - Ред.)“, - отметил Заблоцкий.
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Как известно, украинские аграрии обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить введения квот на импорт минеральных удобрений.
Напомним, что Украина хочет пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, в частности, в вопросах тарифных квот.
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