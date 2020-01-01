По словам премьера, цены на удобрения в Украине и без квот высоки.

Шмыгаль пообещал не вводить квоты на удобрения - Нардеп Кабинет министров Украины/Facebook

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал не вводить квоты на импорт в Украину минеральных удобрений. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на народного депутата из фракции “Слуга народа“ Марьян Заблоцкий.

Читай также: Украина исчерпала квоты ЕС на мед за три недели

По словам нардепа, соответствующее обещание глава правительства дал накануне во время заседания фракции.

“По словам господина Шмыгаля, цены на удобрения в Украине и без квот высоки. Позже мне в переписке это подтвердил Тарас Качка (заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. - Ред.)“, - отметил Заблоцкий.

Читай также: Кабмин запретил экспорт гречки до июля

Как известно, украинские аграрии обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить введения квот на импорт минеральных удобрений.

Напомним, что Украина хочет пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, в частности, в вопросах тарифных квот.