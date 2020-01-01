Нефть на мировых рынках ощутимо падает в цене

Ожидавшийся рост спроса на топливо откладывается из-за возможной второй волны COVID-19.

Мировые цены на элитные марки нефти в среду ощутимо дешевеют. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:16 по Киеву августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 1,78% - до 40,24 доллара за баррель. В то же время цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 2,58% - до 37,41 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, ожидавшийся еще недавно рост спроса на нефть откладывается из-за опасений относительно возможной второй волны COVID-19. Так, накануне в Китае выявлены 46 новых случаев заражения.

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В то же время министр энергетики ОАЭ на днях заявил, что есть признаки роста спроса на сырье, поскольку все больше стран ослабляют карантин.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.