Минэнерго внесло в Верховную Раду проект изменений в закон "О рынке электрической энергии".

В Кабмине придумали, как обезопасить украинцев от перебоев с электрикой depositphotos.com

Министерство энергетики Украины разработало изменения в закон “О рынке электрической энергии“. Законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде и передан на рассмотрение парламентских комитетов, сообщается на Facebook-странице ведомства.

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По словам и.о. министра энергетики Ольги Буславец, документ необходимо принять как можно быстрее, поскольку от этого зависит стабильная поставка электроэнергии потребителям.

В частности, законопроектом предусмотрено продление срока обязательства действующих поставщиков электроэнергии энергию бытовым и малым небытовым потребителям. При этом проведение конкурса по определению поставщика предлагается отсрочить на год.

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“Это необходимо для того, чтобы домохозяйства и небольшие небытовые потребители - парикмахерские, кафе, другие заведения - имели стабильное электроснабжение. Дело в том, что карантинные мероприятия и ряд других причин помешали провести конкурс на поставщиков универсальных услуг, как было запланировано. Но чтобы обезопасить украинцев от перебоев с электроэнергией, мы разработали этот законопроект“, - пояснила Буславець.

Также в законопроекте предлагают продлить на год обязательства действующего поставщика “последней надежды“, с соответствующим переносом конкурса.

Напомним, что украинцы в карантин сокращают долги за коммуналку.