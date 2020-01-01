По словам нардепа, в Раде еще не определились относительно поддержки программы деятельности правительства.

Между программой Кабмина и меморандумом с МВФ есть конфликт - Гетманцев Скриншот

В Верховной Раде до сих пор продолжаются дискуссии относительно поддержки Программы действий правительства. Об этом рассказал председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, сообщает РБК-Украина.

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По его словам, существует определенный конфликт между программой Кабмина и обязательствами, взятыми Украиной в рамках меморандума с Международным валютным фондом.

“По большинству мероприятий в программе действий правительства нет ответа на вопрос “как?“. Мы ставим цель, но не видим пути. Второй вопрос, что правительство сделало акцент на принципе экономического национализма, то есть поддержки национального производителя. Мы всячески поддерживаем этот принцип“, - сказал Гетманцев.

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По словам нардепа, развитие украинской промышленности является залогом будущего всего государства, а не только экономики.

“Одновременно мы увидели текст меморандума, где мы берем на себя обязательство не предоставлять льготы и не создавать свободные экономические зоны. А каким образом тогда поддерживать отечественную промышленность?“ - отметил парламентарий.

Напомним, что Кабмин опубликовал новую Программу действий.