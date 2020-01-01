В ведомстве констатируют повышение спроса на долгосрочные ценные бумаги.

Ставки по краткосрочным государственным облигациям внутреннего государственного займа стремительно снижаются, а спрос возвращается в долгосрочные инструменты. Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства финансов Украины.

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Согласно сообщению, на аукционах во вторник инвесторам было предложены ценные бумаги, номинированные в гривне, со сроком обращения три и шесть месяцев, а также два и три года.

“Ставки по краткосрочным инструментам достигли рекордно низкого уровня с начала 2020 года. Средневзвешенные ставки доходности по трехмесячным и шестимесячным бумагам снижены на 150 базисных пунктов - до 7,5% и 8% соответственно. В государственный бюджет привлечено 532 млн грн по 3-месячным ОВГЗ и 483 млн грн по 6-месячным“, - говорится в сообщении.

Минфин резко снизил ставки на ОВГЗ facebook.com/minfin.gov.ua

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В то же время в ведомстве указывают на восстановление спроса на долгосрочные инструменты. Так, от размещения 2-летних облигаций в госбюджет поступило 729 млн грн, 3-летних - 216 млн грн.

“Средневзвешенная ставка доходности по этим инструментам составила 10,57% и 10,76% соответственно“, - констатировали в Минфине.

Напомним, что Минфин погасил евробонды на $1 млрд.