Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Минфин резко снизил ставки на ОВГЗ

Комментариев: 0
В ведомстве констатируют повышение спроса на долгосрочные ценные бумаги.
Минфин резко снизил ставки на ОВГЗ
Минфин резко снизил ставки на ОВГЗ
depositphotos.com

Ставки по краткосрочным государственным облигациям внутреннего государственного займа стремительно снижаются, а спрос возвращается в долгосрочные инструменты. Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства финансов Украины.

Читай также: В бюджет привлекли почти 10 млрд от продаж ОВГЗ

Согласно сообщению, на аукционах во вторник инвесторам было предложены ценные бумаги, номинированные в гривне, со сроком обращения три и шесть месяцев, а также два и три года.

“Ставки по краткосрочным инструментам достигли рекордно низкого уровня с начала 2020 года. Средневзвешенные ставки доходности по трехмесячным и шестимесячным бумагам снижены на 150 базисных пунктов - до 7,5% и 8% соответственно. В государственный бюджет привлечено 532 млн грн по 3-месячным ОВГЗ и 483 млн грн по 6-месячным“, - говорится в сообщении.

Минфин резко снизил ставки на ОВГЗ
Минфин резко снизил ставки на ОВГЗ
facebook.com/minfin.gov.ua

Читай также: Минфин впервые в этом году продал ОВГЗ, номинированные в евро

В то же время в ведомстве указывают на восстановление спроса на долгосрочные инструменты. Так, от размещения 2-летних облигаций в госбюджет поступило 729 млн грн, 3-летних - 216 млн грн.

“Средневзвешенная ставка доходности по этим инструментам составила 10,57% и 10,76% соответственно“, - констатировали в Минфине.

Напомним, что Минфин погасил евробонды на $1 млрд.

Поделись:
Теги: Минфин, ОВГЗ, аукционы, ценные бумаги
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь