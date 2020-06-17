Moody’s повысило рейтинги ПриватБанка: Подробности

В агентстве объяснили рост рейтингов "ПриватБанка" повышением суверенного рейтинга Украины и высоким уровнем рентабельности.

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги “ПриватБанка“. Об этом сообщается на сайте финучреждения.

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Согласно сообщению, по депозитам в национальной валюте рейтинг повышен с Caa1 до B3, по депозитам в иностранной валюте - с Caa2 до Caa1, базовая оценка кредитоспособности - с Саа1 до B3 с изменением прогноза рейтинга с “позитивного“ на “стабильный“.

В Moody's объяснили рост рейтингов “ПриватБанка“ повышением суверенного рейтинга Украины, а также высоким уровнем рентабельности банка.

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В своих выводах эксперты агентства опирались на стабильные комиссионные доходы, низкую зависимость банка от рыночного финансирования и очень высокий уровень ликвидных активов.

Напомним, что ПриватБанк ввел “кредитные каникулы“ на ипотеку и автокредиты.