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Moody’s повысило рейтинги ПриватБанка: Подробности

Комментариев: 2
В агентстве объяснили рост рейтингов "ПриватБанка" повышением суверенного рейтинга Украины и высоким уровнем рентабельности.
Moody’s повысило рейтинги ПриватБанка
Moody’s повысило рейтинги ПриватБанка
depositphotos.com

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги “ПриватБанка“. Об этом сообщается на сайте финучреждения.

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Согласно сообщению, по депозитам в национальной валюте рейтинг повышен с Caa1 до B3, по депозитам в иностранной валюте - с Caa2 до Caa1, базовая оценка кредитоспособности - с Саа1 до B3 с изменением прогноза рейтинга с “позитивного“ на “стабильный“.

В Moody's объяснили рост рейтингов “ПриватБанка“ повышением суверенного рейтинга Украины, а также высоким уровнем рентабельности банка.

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В своих выводах эксперты агентства опирались на стабильные комиссионные доходы, низкую зависимость банка от рыночного финансирования и очень высокий уровень ликвидных активов.

Напомним, что ПриватБанк ввел “кредитные каникулы“ на ипотеку и автокредиты.

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Теги: ПриватБанк, Moody's, рейтинги
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.06.2020, 13:31
Оценка:  +1
гость
13:10, чего истеришь?
Путинские танки из шахт с ихтамнетами напали на Приватбанк??
взгляд    17.06.2020, 13:10
Оценка:  -2
взгляд
Бигмир новости будут?
Или автомат только по шоколадным сайтам проходит!
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