Нацбанк заключил первый валютный своп с ЕБРР

В НБу считают сделку еще одним шагом для оживления кредитования и поддержки бизнеса.

Национальный банк Украины заключил первый валютный своп с Европейским банком реконструкции и развития. Об этом сообщается на Facebook-странице регулятора.

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Согласно сообщению, Нацбанк предоставил ЕБРР 798 млн грн и получил от него $30 млн. Срок - один месяц с возможностью пролонгации.

“Это первая трансакция в рамках генерального договора, предусматривающего осуществление операций своп между двумя сторонами на общую сумму до $500 млн“, - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя НБУ Олега Чурия, своп с ЕБРР является очередным шаг, который делает Нацбанк для оживления кредитования и поддержки бизнеса.

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“Валюта от ЕБРР пополнила наши международные резервы, а ЕБРР получил от нас гривневый эквивалент этой суммы, чтобы направить его на финансирование украинского бизнеса, который понес потери во время коронакризиса“, - отметил замглавы НБУ.

По словам Чурия, эти деньги могут пойти как на поддержание ликвидности и пополнение оборотных средств, так и на торговое финансирование предприятий.

Он также сообщил, что Нацбанк ведет переговоры о заключении валютного свопа с еще одной международной финансовой организацией.

Напомним, что НБУ введет процентный своп с банками.