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В Украине уменьшается поголовье сельскохозяйственных животных - Госстат

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Наиболее всего за год в Украине уменьшилось поголовье крупного рогатого скота.
В Украине уменьшается поголовье сельскохозяйственных животных - Госстат
В Украине уменьшается поголовье сельскохозяйственных животных - Госстат
depositphotos.com

По состоянию на 1 июня 2020 года поголовья всех видов сельскохозяйственных животных в Укаине по сравнению с аналогичной датой прошлого года уменьшилось на 1,5%-6,6%. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

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Так, общее поголовье крупного рогатого скота, по данным ведомства, уменьшилось на 6,6% и составило около 3,47 миллионов голов. В частности, сельскохозяйственные предприятия удерживают 1,03 миллиона голов КРС (на 8,7% меньше, чем год назад), хозяйства населения - 2,44 миллиона голов (на 5,6% меньше).

Также в Украине насчитывается 5,97 миллионов голов свиней, (на 5,9% меньше, чем на 1 июня 2019 года) и 1,49 миллионов голов овец и коз (на 6,3% меньше).

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При этом, согласно данным Госстата, поголовье домашней птицы за год уменьшилось на 1,5% - до 231,1 миллионов голов.

Напомним, что Государственная служба статистики планирует провести первую в истории независимой Украины сельскохозяйственную перепись.

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Теги: скотина, Госстат, сельское хозяйство
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