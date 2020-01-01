Шмыгаль поручил провести аудит расходов на борьбу с COVID-19

Премьер ждет отчетов от министерств, которые уже использовали средства из фонда борьбы с коронавирусом.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министерству финансов провести аудит расходов средств из Фонда борьбы с COVID-19. Об этом он заявил в среду во время заседания правительства.

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По словам премьера, расходование средств, выделенных на противостоянию коронавирусу, должно быть открытым и прозрачным.

“Что касается средств, выделенных на борьбу с коронавирусом: общая сумма - почти 65 млрд грн. Это абсолютно огромная сумма от украинских налогоплательщиков. Страна должна видеть, на что именно идут эти средства“, - сказал Шмыгаль.

У меня есть просьба и поручение министру финансов провести аудит расходов из фонда, отчитаться и опубликовать эту информацию. Она должна обновляться еженедельно.

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Кроме того, по словам главы правительства, он ждет отчетов от тех министерств, которые уже использовали средства из фонда борьбы с коронавирусом.

Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил порядок расходования средств из Фонда по борьбе с коронавирусом.