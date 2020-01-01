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В Минфине назвали стратегическую задачу до 2023 года

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Марченко назвал шаги, необходимые для прекращения прямого финансирования Украины Международным валютным фондом.
В Минфине назвали стратегическую задачу до 2023 года
В Минфине назвали стратегическую задачу до 2023 года
facebook.com/minfin.gov.ua

Стратегической задачей Министерства финансов является избавление от прямого финансирования Международным валютным фондом. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Марченко.

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По его словам, до 2022 года Украина завершит действующую программу с МВФ, и до 2023 года будет выбран новый формат сотрудничества с Фондом.

“Вижу нашу страну не реципиентом ресурсов, а донором опыта и технической помощи. Это амбициозная, но реальная цель. Она требует пошагового плана действий, с четкими задачами и жесткими дедлайнами“, - считает Марченко.

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По словам министра, для достижения поставленной задачи, в частности, необходимо:

  • снижение соотношения долга к ВВП до 55%;
  • реформирование государственного банковского сектора с уменьшением в два раза объемов неработающих кредитов;
  • повышение размера гарантированной суммы возмещения вкладов физических лиц до 800 тысяч гривень;
  • создание Службы финансовых расследований вместо налоговой милиции;
  • введение “нулевой декларации“;
  • вывод из тени игорного бизнеса;
  • перезапуск с 2021 года Государственной налоговой службы и Гостаможслужбы в статусе единых юридических лиц с обновлением кадрового состава на 50-60%.

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“Готовим электронную акцизную марку для алкоголя и табачных изделий. Уже начат пилотный проект по автоматическому оформлению экспорта, и до конца текущего года мы планируем, что до 500 таможенных деклараций в день будут оформляться автоматически. В дальнейшем постепенно будет расширяться перечень таможенных процедур, которые будут максимально осуществляться без участия человека“, - сообщил Марченко.

Напомним, что Украина получила первый транш от МВФ.

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Теги: Минфин, МВФ, Сергей Марченко
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