В Минфине назвали стратегическую задачу до 2023 года
Стратегической задачей Министерства финансов является избавление от прямого финансирования Международным валютным фондом. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Марченко.
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По его словам, до 2022 года Украина завершит действующую программу с МВФ, и до 2023 года будет выбран новый формат сотрудничества с Фондом.
“Вижу нашу страну не реципиентом ресурсов, а донором опыта и технической помощи. Это амбициозная, но реальная цель. Она требует пошагового плана действий, с четкими задачами и жесткими дедлайнами“, - считает Марченко.
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По словам министра, для достижения поставленной задачи, в частности, необходимо:
- снижение соотношения долга к ВВП до 55%;
- реформирование государственного банковского сектора с уменьшением в два раза объемов неработающих кредитов;
- повышение размера гарантированной суммы возмещения вкладов физических лиц до 800 тысяч гривень;
- создание Службы финансовых расследований вместо налоговой милиции;
- введение “нулевой декларации“;
- вывод из тени игорного бизнеса;
- перезапуск с 2021 года Государственной налоговой службы и Гостаможслужбы в статусе единых юридических лиц с обновлением кадрового состава на 50-60%.
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“Готовим электронную акцизную марку для алкоголя и табачных изделий. Уже начат пилотный проект по автоматическому оформлению экспорта, и до конца текущего года мы планируем, что до 500 таможенных деклараций в день будут оформляться автоматически. В дальнейшем постепенно будет расширяться перечень таможенных процедур, которые будут максимально осуществляться без участия человека“, - сообщил Марченко.
Напомним, что Украина получила первый транш от МВФ.
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