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Мировые цены на нефть продолжают ползти вниз

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Ожидавшийся рост спроса на топливо откладывается из-за возможной второй волны COVID-19.
Мировые цены на нефть продолжают ползти вниз
Мировые цены на нефть продолжают ползти вниз
depositphotos.com

Нефть на мировых рынках в четверг продолжает несущественно дешеветь. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,5% - до 40,5 доллара за баррель. В то же время цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,9% - до 37,6 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, ожидавшийся еще недавно рост спроса на нефть откладывается из-за опасений относительно возможной второй волны COVID-19. Так, накануне в Китае выявлены 46 новых случаев заражения.

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В то же время министр энергетики ОАЭ на днях заявил, что есть признаки роста спроса на сырье, поскольку все больше стран ослабляют карантин.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.
 

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, энергоресурсы
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