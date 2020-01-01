Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сегодня Верховная Рада рассмотрит Программу деятельности правительства

Комментариев: 0
Накануне профильный комитет не поддержал документ и рекомендовал Раде определиться относительно его поддержки путем голосования.
Сегодня Верховная Рада рассмотрит Программу деятельности правительства
Сегодня Верховная Рада рассмотрит Программу деятельности правительства
Кабинет министров Украины

Верховная Рада Украины в четверг рассмотрит Программу деятельности правительства. Соответствующий вопрос стоит первым в повестке дня украинского парламента на 18 июня.

Читай также: В Раде забраковали доработанную программу Кабмина

Согласно документу, после этого народные депутаты заслушают отчет о выполнении закона о государственном бюджете Украины на 2019 год.

Накануне во время заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство и парламент для достижения важных для страны результатов должны выйти на новый виток взаимоотношений.

“Мы хорошо поработали над обновленным документом. Данная программа была разработана с учетом ряда документов, в том числе программы партии “Слуга народа“ и программы президента Владимира Зеленского. Кроме того, замечания, которые народные депутаты и комитеты присылали в последние месяцы, мы включили в программу деятельности“, - сказал Шмыгаль.

Читай также: Между программой Кабмина и меморандумом с МВФ есть конфликт - Гетманцев

Между тем комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития на своем заседании в среду не поддержал обновленную программу деятельности правительства и рекомендовал Раде определиться относительно ее поддержки путем голосования. Документ поддержали лишь 5 членов комитета, еще 4 присутствующих проголосовали “против“, 4 - воздержались.

Напомним, что Кабмин опубликовал обновленную Программу деятельности правительства. Ее центральным элементом является Госпрограмма стимулирования экономики на 2020-2022 годы.

Поделись:
Теги: программа Кабмина, Верховная Рада, Шмыгаль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь