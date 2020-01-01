Сегодня Верховная Рада рассмотрит Программу деятельности правительства

Накануне профильный комитет не поддержал документ и рекомендовал Раде определиться относительно его поддержки путем голосования.

Верховная Рада Украины в четверг рассмотрит Программу деятельности правительства. Соответствующий вопрос стоит первым в повестке дня украинского парламента на 18 июня.

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Согласно документу, после этого народные депутаты заслушают отчет о выполнении закона о государственном бюджете Украины на 2019 год.

Накануне во время заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство и парламент для достижения важных для страны результатов должны выйти на новый виток взаимоотношений.

“Мы хорошо поработали над обновленным документом. Данная программа была разработана с учетом ряда документов, в том числе программы партии “Слуга народа“ и программы президента Владимира Зеленского. Кроме того, замечания, которые народные депутаты и комитеты присылали в последние месяцы, мы включили в программу деятельности“, - сказал Шмыгаль.

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Между тем комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития на своем заседании в среду не поддержал обновленную программу деятельности правительства и рекомендовал Раде определиться относительно ее поддержки путем голосования. Документ поддержали лишь 5 членов комитета, еще 4 присутствующих проголосовали “против“, 4 - воздержались.

Напомним, что Кабмин опубликовал обновленную Программу деятельности правительства. Ее центральным элементом является Госпрограмма стимулирования экономики на 2020-2022 годы.