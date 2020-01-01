МАУ отменила почти все международные рейсы до августа: Подробности

В компании назвали это "гибким рестартом международных рейсов".

МАУ отменила почти все международные рейсы до августа facebook.com/pg/eugenedihne

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины“ закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Читай также: Украина открыла международные авиаполеты

Согласно сообщению, таким образом авиакомпания пытается предотвратить неоправданные ожидания пассажиров в связи с отменой не загруженных рейсов.

“Большинство государств мира не подтверждают возможность свободного пересечения границы для граждан Украины. Кроме того, многие страны устанавливают ограничительные меры во время прибытия в страну назначения в виде тестирования на COVID-19 или самоизоляции. Для адаптации к новым потребностям рынка пассажирских авиаперевозок МАУ закрыла продажа авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года“, - говорится в сообщении.

Читай также: Украинцам не рекомендуют ездить за границу

В то же время, согласно сообщению, в июне МАУ продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы регулярной программы.

“Решающим фактором при дальнейшем планировании рейсов МАУ будет, прежде всего, экономическая целесообразность запуска каждого отдельного направления, а также - перспективы дальнейшей либерализации режима пересечения границы для украинцев. Первоначально авиакомпания будет ориентироваться на открытие рейсов и направлений с мощным туристическим и экономическим потенциалом“, - добавили в МАУ.

Напомним, что Польша отказалась возобновлять авиасообщение с Украиной.