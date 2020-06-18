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Рада одобрила отчет о выполнении госбюджета-2019

Комментариев: 1
За утверждение отчета Минфина проголосовали 237 народных депутатов.
Рада одобрила отчет о выполнении госбюджета-2019
Рада одобрила отчет о выполнении госбюджета-2019
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Верховная Рада Украины приняла Постановление об отчете о выполнении закона “О государственном бюджете Украины на 2019 год“. За соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов.

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Документом, в частности, предусматривается утвердить отчет по доходам в сумме 998,3 млн грн, и расходам в сумме 1075,1 млн грн. Дефицит бюджета-2019, согласно постановлению, составил 81.0 млн грн.

В ходе рассмотрения вопроса заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Александр Трухин сообщил, что комитет рекомендовал Верховной Раде по результатам заслушивания отчета принять проект постановления.

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В свою очередь председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что, по мнению ведомства, правительство не обеспечило выполнение госбюджета в 2019 году.

Напомним, что Верховная Рада провалила голосование за Программу деятельности правительства.

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Теги: Верховная Рада, Кабмин, бюджет-2019
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Комментариев (1)
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tamarakoren    18.06.2020, 14:01
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tamarakoren
Бюджет не выполнен,но он одобрен! Трускавецкоетпубвырылги.
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