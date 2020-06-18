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Евросоюз на год продолжил "крымские" санкции против России

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В МИД Украины призывают продолжать давление на РФ в связи с незаконной аннексией полуострова.
Евросоюз на год продолжил "крымские" санкции против России
Евросоюз на год продолжил "крымские" санкции против России
depositphotos.com

Совет Европейского Союза в четверг продлил на год санкции против Российской Федерации, введенные в связи с незаконной аннексией Крыма. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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“Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Нужно повышать давление за нарушение прав человека, “паспортизацию“, запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму“, - написал глава украинского МИД.

Евросоюз на год продолжил
Евросоюз на год продолжил "крымские" санкции против России
Скриншот

Как известно, срок действия санкций Евросоюза в отношении Крыма заканчивался 23 июня. Ограничения, в частности, предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя, инвестиции на полуостров и оказание туристических услуг в Крыму и Севастополе.

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Кроме того, запрещены экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель считает, что нужно продолжать санкции против России, пока не будет прогресса в реализации минских соглашений.

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Теги: Евросоюз, Россия, санкции, Крым
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.06.2020, 16:09
Оценка:  0
гость
КАЦАПЫ, ЗАЧЕМ ВЫ, САМИ СЕБЕ, ПЕРЕКРЫЛИ ВОДУ В КРЫМ? ГДЕ ЛОГИКА?
И ЗАЧЕМ ВЫ, САМИ СЕБЕ, ОТРЕЗАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, КОТОРОЕ УКРАИНА ВАМ ПОСТАВЛЯЛА?
ТОЛЬКО НЕ НАДО ПИ..ДЕТЬ, ЧТО ЭТО ВСЕ СДЕЛАЛА УКРАИНА!
гость  (аноним)  18.06.2020, 16:08
Оценка:  0
гость
Скоро, годовщина обороны Севастополя (30 июня 1942 г)
Коммуняцкое отродье, пиз..дело про 259 дней обороны (в реальности 20 дней)
Адмирал Октябрский, начальники штабов, комиссарье, предав личный состав,
на самолетах Дуглас и двух ПЛ, съеб...лись из Крыма, оставив подыхать пролетарское быдло
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