Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Укрэнерго возобновляет поставки электроэнергии в Россию и Беларусь

Комментариев: 0
Экспорт электроэнергии в РФ и Беларусь был прекращен 12 апреля 2020 года.
Укрэнерго возобновляет поставки электроэнергии в Россию и Беларусь
Укрэнерго возобновляет поставки электроэнергии в Россию и Беларусь
depositphotos.com

Компания “Укрэнерго“ возобновляет проведение аукционов по распределению доступа к пропускной способности по направлениям Украина-Россия и Украина-Беларусь. Об этом сообщается на сайте Укрэнерго.

Читай также: В Укрэнерго назвали причины кризиса в энергетике

В частности, на 18 июня запланирован суточный аукцион с датой поставки электроэнергии 20 июня. Месячный аукцион по распределению пропускной способности на июль, согласно сообщению Укрэнерго, состоится 22-23 июня.

“Таким образом, будет возобновлен экспорт электроэнергии из торговой зоны ОЭС Украины в страны, не являющиеся членами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь)“, - говорится в сообщении.

Читай также: Назначен временный глава Укрэнерго

Как известно, с 12 апреля 2020 года Укрэнерго ограничило пропускную способность по направлениям Россия-Украина, Беларусь-Украина, Украина-Беларусь и Украина-Россия до 0 МВт.

Напомним, что в Укрэнерго сообщили, как смягчение карантина повлияло на потребление электрики.

Поделись:
Теги: электроэнергия, экспорт, Укрэнерго
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь