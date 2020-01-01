Экспорт электроэнергии в РФ и Беларусь был прекращен 12 апреля 2020 года.

Укрэнерго возобновляет поставки электроэнергии в Россию и Беларусь depositphotos.com

Компания “Укрэнерго“ возобновляет проведение аукционов по распределению доступа к пропускной способности по направлениям Украина-Россия и Украина-Беларусь. Об этом сообщается на сайте Укрэнерго.

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В частности, на 18 июня запланирован суточный аукцион с датой поставки электроэнергии 20 июня. Месячный аукцион по распределению пропускной способности на июль, согласно сообщению Укрэнерго, состоится 22-23 июня.

“Таким образом, будет возобновлен экспорт электроэнергии из торговой зоны ОЭС Украины в страны, не являющиеся членами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь)“, - говорится в сообщении.

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Как известно, с 12 апреля 2020 года Укрэнерго ограничило пропускную способность по направлениям Россия-Украина, Беларусь-Украина, Украина-Беларусь и Украина-Россия до 0 МВт.

Напомним, что в Укрэнерго сообщили, как смягчение карантина повлияло на потребление электрики.