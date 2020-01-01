Нефть в пятницу незначительно дорожает
Мировые цены на элитные марки нефти в пятницу утром растут. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.
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Так, по состоянию на 7:45 по Киеву августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 0,87% - до 41,87 доллара за баррель. В то же время цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,98% - до 39,22 доллара за баррель.
По мнению экспертов, на тенденции рынка повлияли планы Ирака и Казахстана компенсировать недосокращенную в мае добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+,
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В то же время аналитики отмечают, что ожидавшийся рост спроса на сырье откладывается из-за опасений относительно возможной второй волны COVID-19.
Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.
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