Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нефть в пятницу незначительно дорожает

Комментариев: 0
Инвесторы ждут восстановления спроса на топливо.
Нефть в пятницу незначительно дорожает
Нефть в пятницу незначительно дорожает
depositphotos.com

Мировые цены на элитные марки нефти в пятницу утром растут. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

Читай также: В США рекордно рухнула добыча нефти

Так, по состоянию на 7:45 по Киеву августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 0,87% - до 41,87 доллара за баррель. В то же время цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,98% - до 39,22 доллара за баррель.

По мнению экспертов, на тенденции рынка повлияли планы Ирака и Казахстана компенсировать недосокращенную в мае добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+,

Читай также: РФ впервые в истории запретила импорт топлива

В то же время аналитики отмечают, что ожидавшийся рост спроса на сырье откладывается из-за опасений относительно возможной второй волны COVID-19.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.

Поделись:
Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, энергоресурсы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь