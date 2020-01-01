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Запасы газа в украинских ПХГ приближаются к рекордным - Коболев

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Нафтогаз активно наращивает объем хранения иностранными компаниями газа в украинских хранилищах.
Запасы газа в украинских ПХГ приближаются к рекордным - Коболев
Запасы газа в украинских ПХГ приближаются к рекордным - Коболев
depositphotos.com

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах на сегодня составляют примерно 19 млрд куб. м, Об этом в ходе дискуссии “Нафтогаз. Что дальше?“ сообщил председатель правления НАК “Нафтогаз Украина“ Андрей Коболев.

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По его словам, сейчас Нафтогаз активно работает над тем, чтобы нарастить объем хранения иностранными компаниями газа в украинских хранилищах.

“По состоянию на июнь объем в хранилищах приближается к 19 млрд куб. м, что является относительно позитивным показателем. Мы надеемся выйти на новый рекорд в конце этого сезона закачки“, - заявил Коболев.

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Как известно, в конце февраля 2020 года запасы газа в украинских ПХГ упали ниже 16 млрд куб. м.

Напомним, что заполняемость газовых хранилищ в Европе на конец зимы 2020 года составила рекордные 60%.

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Теги: ПХГ, Коболев, Нафтогаз
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