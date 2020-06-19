В компании изучают возможность таких процессов, учитывая их дороговизну.

В Нафтогазе не исключают новых исков к Газпрому flickr.com

Руководство НАК “Нафтогаз Украины“ продолжает рассматривать возможности подачи новых исков к ПАО “Газпром“. Об этом в ходе дискуссии “Нафтогаз. Что дальше?“ сообщила советник председателя правления НАК Елена Зеркаль.

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По ее словам, сейчас в компании изучают возможность реализации таких судебных процессов, поскольку они очень дорогостоящие.

“Думаю, никто из нас не хочет терять деньги, не понимая возможности получить позитивного варианта развития событий“, - сказала Зеркаль.

В этом контексте она напомнила о действующем контракте про транзит российского газа по территории Украины.

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“Мы являемся добросовестной стороной контракта, подписанного в конце 2019 года, и не хотим давать Газпрому ни одной возможности иметь какие-то зацепки, которые позволят ему избежать выполнения контрактных обязательств“, – подчеркнула Зеркаль.

Напомним, что Нафтогаз потратил на юристов в споре с Газпромом 46 млн евро.