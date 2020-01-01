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Трамп допустил полный разрыв отношений с Китаем

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Заявление главы Белого дома появилось после введения США новых санкций в отношении Пекина.
Трамп допустил полный разрыв отношений с Китаем
Трамп допустил полный разрыв отношений с Китаем
depositphotos.com

Соединенные Штаты Америки при определенных условиях могут полностью разорвать отношения с Китаем. Об этом в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.

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“Возможно, я не до конца прояснил, но у США в политике, конечно, остается вариант при различных условиях полностью порвать с Китаем“, - написал глава Белого дома.

Трамп допустил полный разрыв отношений с Китаем
Трамп допустил полный разрыв отношений с Китаем
Скриншот

Как известно, на днях Администрация США ввела санкции в отношении властей и организаций Китая, которых считает ответственными за нарушение прав мусульман-уйгуров в Китае.

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Законом, который подписал президент США Дональд Трамп, предусмотрено два вида ограничений - это заморозка активов и ограничения в визе.

Напомним, что США отменили часть пошлин на китайские товары.

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Теги: Трамп, США, Китай
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