Госаудитслужба осуществляет непрерывный контроль использования средств из Фонда.

В Минфине рассказали, сколько денег уже потрачено из COVID-фонда Скриншот

По состоянию на 18 июня из Фонда борьбы с коронавирусом выделено 36,1 млрд грн. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Читай также: Кабмин утвердил порядок расходования средств из COVID-фонда

По его словам, остаток средств Фонда по состоянию на 18 июня составляет 28,5 млрд грн.

Срок действия Фонда рассчитан на период действия карантина и следующие 30 дней после его завершения“, - сказал глава Минфина.

По словам Марченко, Госаудитслужба осуществляет непрерывный контроль использования средств из Фонда борьбы с коронавирусом.

Читай также: Аваков просит 2,6 млрд из “антикоронавирусного фонда“ на доплаты подчиненным

“Для нас принципиально избежать любых злоупотреблений относительно нецелевого использования средств. Принято постановление Кабмина, которое раскрывает бенефициарных владельцев в закупках COVID-фонда“, - сказал министр.

Напомним, что накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству финансов провести аудит расходов средств из Фонда борьбы с COVID-19.