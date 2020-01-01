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В Минфине рассказали, сколько денег уже потрачено из COVID-фонда

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Госаудитслужба осуществляет непрерывный контроль использования средств из Фонда.
В Минфине рассказали, сколько денег уже потрачено из COVID-фонда
В Минфине рассказали, сколько денег уже потрачено из COVID-фонда
Скриншот

По состоянию на 18 июня из Фонда борьбы с коронавирусом выделено 36,1 млрд грн. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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По его словам, остаток средств Фонда по состоянию на 18 июня составляет 28,5 млрд грн.

Срок действия Фонда рассчитан на период действия карантина и следующие 30 дней после его завершения“, - сказал глава Минфина.

По словам Марченко, Госаудитслужба осуществляет непрерывный контроль использования средств из Фонда борьбы с коронавирусом.

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“Для нас принципиально избежать любых злоупотреблений относительно нецелевого использования средств. Принято постановление Кабмина, которое раскрывает бенефициарных владельцев в закупках COVID-фонда“, - сказал министр.

Напомним, что накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству финансов провести аудит расходов средств из Фонда борьбы с COVID-19.

 

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Теги: Кабмин, бюджетные средства, коронавирус, Марченко
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