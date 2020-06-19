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За пользование платными камерами в СИЗО уже заплатили 115 тысяч гривен

Комментариев: 1
В ближайшее время платные камеры планируется открыть еще в 5 городах Украины.
За пользование платными камерами в СИЗО уже заплатили 115 тысяч гривен
За пользование платными камерами в СИЗО уже заплатили 115 тысяч гривен
Министерство юстиции Украины

На счета украинских следственных изоляторов уже поступило более 115 тысяч гривен за пользование платными камерами. Об этом в эфире Прямого сообщил министр юстиции Денис Малюська.

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По его словам, на эти средства уже начались ремонты бесплатных камер.

“Это уже работает, деньги уже уплачены, мы уже собрали более 115 тысяч гривен за пользование камерами, и мы уже начали ремонт бесплатных камер“, - сказал чиновник.

По его словам Малюськи, в ближайшее время Министерство юстиции планирует открыть платные камеры еще в 5 городах Украины.

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Как известно, в апреле Минюстом было принято решение сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта. Сначала они появились в Киевском СИЗО. Размещение в таких камерах стоит 2000 гривен в сутки, 8 тысяч гривен в неделю и 12 тысяч гривен в месяц.

Напомним, что в Министерстве юстиции сообщили о появлении платных камер еще в четырех СИЗО Украины.

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Теги: Минюст, камеры, СИЗО
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  19.06.2020, 14:20
Оценка:  +1
гость
а на время ремонта халявных камер сидельцев куда, в платные или еще утрамбуют по остальным?
кстати в Америке тюрьмы очень прибыльный бизнес:зеки там ОБЯЗАНЫ работать на хозяина. Ну чем не сталинский ГУЛАГ?Потому у амеров и дают такие огромные сроки за пустяшные проступки(н.р.неуплата налога)
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