В ближайшее время платные камеры планируется открыть еще в 5 городах Украины.

За пользование платными камерами в СИЗО уже заплатили 115 тысяч гривен Министерство юстиции Украины

На счета украинских следственных изоляторов уже поступило более 115 тысяч гривен за пользование платными камерами. Об этом в эфире Прямого сообщил министр юстиции Денис Малюська.

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По его словам, на эти средства уже начались ремонты бесплатных камер.

“Это уже работает, деньги уже уплачены, мы уже собрали более 115 тысяч гривен за пользование камерами, и мы уже начали ремонт бесплатных камер“, - сказал чиновник.

По его словам Малюськи, в ближайшее время Министерство юстиции планирует открыть платные камеры еще в 5 городах Украины.

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Как известно, в апреле Минюстом было принято решение сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта. Сначала они появились в Киевском СИЗО. Размещение в таких камерах стоит 2000 гривен в сутки, 8 тысяч гривен в неделю и 12 тысяч гривен в месяц.

Напомним, что в Министерстве юстиции сообщили о появлении платных камер еще в четырех СИЗО Украины.