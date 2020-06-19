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В Минфине озвучили размер госдолга Украины

Комментариев: 1
По словам Сергея Марченко, Украина полностью выполняет планы по внутренним и внешним заимствованиям.
В Минфине озвучили размер госдолга Украины
В Минфине озвучили размер госдолга Украины
depositphotos.com

Суммарный долг Украины по внешним и внутренним обязательствам составляет приблизительно 2,68 триллиона гривен. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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По его словам, объем внешнего долга Украины составляет 1 триллион 83 миллиона гривен. Внутренний долг составляет 852 миллиарда гривен.

В то же время, по словам Марченко, до конца года Украиной будет выполнен план заимствований согласно закону о государственном бюджете на 2020 год.

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“На сегодняшний момент мы полностью выполняем все наши предусмотренные планы заимствований из внешних и внутренних источников. Я гарантирую, что план заимствований до конца года будет выполнен“, - добавил он.

Напомним, ранее Сергей Марченко заявил, что Украина сможет отказаться от кредитов МВФ.

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Теги: Минфин, госдолг, Марченко
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.06.2020, 16:39
Оценка:  0
гость
Наши американские братья подогнали Украине 16 катеров Mark VI, партию Джавелинов, а НАТО запилило расширенный статус - дас ист фантастиш, супер!
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
СЛАВА ВСУ!!!
СЛАВА СТЕПАНУ БАНДЕРЕ!!!
гость  (аноним)  19.06.2020, 16:32
Оценка:  -1
гость
Какая песато-вонючая гнида делает эти долги, пора перестать пи....з..д..ить у народа из кармана.
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