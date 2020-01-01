В Украине планируют внедрять более жесткие меры в областях и городах в зависимости от тенденций заболеваемости.

Возврат к более жесткому карантину сильно ударит по экономике - Кабмин depositphotos.com

Возвращение к более жесткому карантину станет сильным ударом по экономике Украины. Об этом заявили представители Кабинета министров во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса под председательством президента Владимира Зеленского, сообщается на сайте главы государства.

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Согласно сообщению, участники совещания согласились с необходимостью более тесной координации в коммуникациях относительно карантинных мер с местными властями и населением.

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что за последние сутки в Украине зафиксирован рекордный показатель инфицирования коронавирусом - 921 человек, 19 человек умерли.

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По словам главы правительства, ряд стран также решил пойти по пути адаптивного карантина, внедряя более жесткие меры в областях и городах в зависимости от тенденций заболеваемости.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский дал ряд поручений в связи с возможным возвращению Украины к более жесткому карантину.