Послы "Большой семерки" призывают не допустить подрыва независимости НБУ.

В G7 предостерегли Украину из-за проекта постановления по Нацбанку НБУ

Подрыв независимости Национального банка Украины поставит под угрозу международную поддержку украинского правительства. Об этом говорится в заявлении Группы поддержки послов G7 в Украине в Twitter.

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В частности, в документе говорится, что благодаря Нацбанку была достигнута макрофинансовая стабильность в Украине.

“Подрыв независимости НБУ повлияет на украинцев, повредит доверию инвесторов и поставит под угрозу международную поддержку усилий украинского правительства по построению безопасной, успешной и демократической страны“, - говорится в заявлении послов G7.

Дипломаты также напоминают, что Нацбанк помог “решить трудный банковский кризис и восстановить доверие к банковскому сектору, омраченное самоуправством и коррупцией“.

В G7 предостерегли Украину из-за проекта постановления по Нацбанку Скриншот

“Послы стран G7 принимают во внимание проект постановления Верховной Рады о деятельности НБУ. Установление независимости центрального банка было одной из важнейших реформ, проведенных украинским правительством после Революции Достоинства“, - говорится в заявлении.

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Как известно, комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия и рекомендовал Раде принять документ. В частности, в документе отмечается, что правление НБУ не обеспечило поддержания устойчивых темпов экономического роста и возобновления кредитования экономики.

Напомним, что Национальный банк Украины заключил первый валютный своп с Европейским банком реконструкции и развития.