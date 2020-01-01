Нефть на мировых рынках в понедельник дешевеет

Снижение котировок продиктовано сохраняющимися опасениями по поводу восстановления спроса на сырье.

Мировые цены на элитные марки нефти в понедельник несущественно снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

Читай также: В США рекордно рухнула добыча нефти

Так, по состоянию на 7:57 по Киеву августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,26% - до 42,09 доллара за баррель. В то же время цена августовких фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,48% - до 39,66 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, увеличение роста количества зараженных COVID-19 может отложить восстановление спроса на сырье. Так, в связи с участившимися случаями заражения правительства Китая и Австралии уже установили новые карантинные меры.

Читай также: РФ впервые в истории запретила импорт топлива

В то же время падение цен сдерживается информацией про уменьшение количества действующих буровых установок в Соединенных Штатах Америки. Согласно данным нефтегазовой компании Baker Hughes, за прошлую неделю их число уменьшилось на 7 - до 199 агрегатов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.