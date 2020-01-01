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Таможня в мае не выполнила план по доходам на 3 млрд грн - Минфин

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В Кабмине рассчитывают повысить доходы таможни на 15-20%.
Таможня в мае не выполнила план по доходам на 3 млрд грн - Минфин
Таможня в мае не выполнила план по доходам на 3 млрд грн - Минфин
depositphotos.com

Государственная таможенная служба Украины в мае 2020 года не выполнила план по доходам почти на 3 миллиарда гривен. Об этом в интервью Mind сообщил министр финансов Сергей Марченко.

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По его словам, нынешний уровень доходов на таможне не является достаточным.

“Мы не выполнили план в мае - около 3 миллиардов гривен, но работа идет. Наши ожидания - повысить доходы таможни на 15-20%“, - сообщил чиновник.

По словам Марченко, сейчас в Украине существуют большое недоработки в работе фискальных органов. С целью их устранения Минфин представил проект с рабочим названием “Самодостаточность“.

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“В целом документ состоит из пяти направлений. Среди них: эффективные бюджетные расходы, налоговое стимулирование экономики, взвешенная финансовая и долговая политика, качественные кадры и диджитализация, а также детенизация“, - уточнил глава Минфина.

Напомним, что украинским таможенникам доплатят 50% з/п из “антикоронавирусного“ фонда.

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Теги: таможня, Минфин, доходы бюджета
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