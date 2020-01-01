В Кабмине рассчитывают повысить доходы таможни на 15-20%.

Таможня в мае не выполнила план по доходам на 3 млрд грн - Минфин depositphotos.com

Государственная таможенная служба Украины в мае 2020 года не выполнила план по доходам почти на 3 миллиарда гривен. Об этом в интервью Mind сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Читай также: Таможня оформила первую тысячу деклараций в автоматическом режиме

По его словам, нынешний уровень доходов на таможне не является достаточным.

“Мы не выполнили план в мае - около 3 миллиардов гривен, но работа идет. Наши ожидания - повысить доходы таможни на 15-20%“, - сообщил чиновник.

По словам Марченко, сейчас в Украине существуют большое недоработки в работе фискальных органов. С целью их устранения Минфин представил проект с рабочим названием “Самодостаточность“.

Читай также: Зеленский признался, что не знает, как побороть контрабанду полностью

“В целом документ состоит из пяти направлений. Среди них: эффективные бюджетные расходы, налоговое стимулирование экономики, взвешенная финансовая и долговая политика, качественные кадры и диджитализация, а также детенизация“, - уточнил глава Минфина.

Напомним, что украинским таможенникам доплатят 50% з/п из “антикоронавирусного“ фонда.