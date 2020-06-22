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"Мы должны защитить Германию от России" - Трамп о Северном потоке-2

Комментариев: 4
Президент США жестко раскритиковал строительство газопровода.
"Мы должны защитить Германию от России" - Трамп о Северном потоке-2
"Мы должны защитить Германию от России" - Трамп о Северном потоке-2
depositphotos.com

Германию необходимо защитить от России в связи с продолжающимся строительством газопровода “Северный поток-2“. Об этом во время предвыборной встречи со своими сторонниками в городе Талса (штат Оклахома) заявил президент США Дональд Трамп, сообщают западные СМИ.

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В частности, глава Белого дома подчеркнул, что Германия платит России миллиарды долларов за “новехонький газопровод“.

Трамп заявил, что “мы должны защитить Германию от России“, - призвал Трамп.

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Президент США также упрекнул Берлин в недостаточных, по его мнению, взносах в бюджет НАТО. По его словам, в течение 25 лет Германия задолжала Североатлантическому альянсу один триллион долларов.

Напомним, что власти Германии опасаются влияния американских санкций против Северного потока-2.

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Теги: Северный поток-2, Трамп, НАТО
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Комментариев (4)
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Pepsomen    22.06.2020, 14:19
Оценка:  -23
Pepsomen
Дональд,тебя твои нигры скоро на"ножи поставят".А ты всё про Германию с Россией продолжаешь визжать!))))))))))
гость  (аноним)  22.06.2020, 13:49
Оценка:  -1
гость
Сегодня в 4 часа, СССР, вероломно, без объявления войны напал на ВС вермахта!
Но, бравые немецкие парни дали достойный отпор большевистском выблядкам и гнали таежного Беса до самой мацквы
гость  (аноним)  22.06.2020, 13:40
Оценка:  +2
гость
Спасибо американским братьям за 16 катеров MARK-IV и очередную партию Джавелинов!
гость  (аноним)  22.06.2020, 13:36
Оценка:  -1
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы!!!

ТРАМП КРАСАВА!!! ХИТРО ВЫЕ...БАЛ М0СК0ВИТСКИХ ЕБЛОИДОВ!
ГЕРМАНИЯ-НАШ! ГОСДЕПОВСКИЕ СКРЕПЫ! АДИНАРОД!
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