Президент США жестко раскритиковал строительство газопровода.

"Мы должны защитить Германию от России" - Трамп о Северном потоке-2 depositphotos.com

Германию необходимо защитить от России в связи с продолжающимся строительством газопровода “Северный поток-2“. Об этом во время предвыборной встречи со своими сторонниками в городе Талса (штат Оклахома) заявил президент США Дональд Трамп, сообщают западные СМИ.

Читай также: Польша и Германия не сошлись по Nord Stream-2

В частности, глава Белого дома подчеркнул, что Германия платит России миллиарды долларов за “новехонький газопровод“.

Трамп заявил, что “мы должны защитить Германию от России“, - призвал Трамп.

Читай также: Конгресс готов расширить санкции против “Северного потока-2“ - СМИ

Президент США также упрекнул Берлин в недостаточных, по его мнению, взносах в бюджет НАТО. По его словам, в течение 25 лет Германия задолжала Североатлантическому альянсу один триллион долларов.

Напомним, что власти Германии опасаются влияния американских санкций против Северного потока-2.