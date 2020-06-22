В Госслужбе статистики подсчитали запасы зерновых в украинских хранилищах на 1 июня 2020 года.

Запасы зерновых в Украине за год существенно сократились depositphotos.com

По состоянию на 1 июня 2020 года запасы зерновых и зернобобовых культур в украинских хранилищах составляли 4,05 миллиона тонн. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

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Согласно данным ведомства, это на 9% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

В частности, запасы пшеницы составляли 1,37 миллиона тонн (-5,6%). Запасы кукурузы оценены на уровне 1,96 миллиона тонн (-14%).

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В то же время запасы ячменя в Украине по сравнению с 2019 годом увеличились до 499 тысяч тонн (+18,6%), запасы ржи составили 21,5 тысячи тонн (+22,3%).

Напомним, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозируют, что урожай зерновых в 2020 году будет меньшим прошлогоднего.