Товарооборот в рознице вышел на докарантинный уровень - ПриватБанк

За 5 месяцев 2020 года из карантина без потерь выходит продуктовый ритейл.

Товарооборот в основных секторах розничной торговли по итогам мая 2020 года вышел на докризисный уровень. Об этом сообщается на сайте ПриватБанка.

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Согласно анализу количества и объема оплат товаров банковскими картами в сети POS-терминалов за 5 месяцев 2020 года, из карантина без потерь в настоящее время выходит продуктовый ритейл.

“В марте и апреле 2020 года по сравнению с февралем безналичный оборот в сетях продовольственных магазинов вырос на 25%. В мае безналичный оборот в продуктовой сети был выше по сравнению с февралем на 23%, - говорится в сообщении.

В ПриватБанке уточнили, что больше всего в первые месяцы карантина вырос безналичный оборот в сети аптек и магазинов медицинских товаров - в марте он увеличился по сравнению с февралем на 30%. При этом в мае безналичный оборот в аптечной сети по сравнению с февралем упал на 18%.

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Самым значительным падение безналичного оборота за время карантина, согласно данным Приватбанка, произошло на рынке электроники и бытовой техники. Так, если в марте падение оборотов составило 10% по сравнению с февралем, то уже в апреле - 43%. При этом в мае 2020 года обороты в этом секторе торговли вернулись на докарантинный уровень.

“Также по итогам мая 2020 года, практически докарантинного уровня достигли безналичные обороты в сетях АЗС, где в апреле было отмечено падение продаж на 20%“, - добавили в банке.

Напомним, что по данным Государственной службы статистики объем розничной торговли за апрель 2020 года упал почти на четверть.