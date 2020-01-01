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Госпогранслужба просит еще 4,5 млрд грн на проект "Стена" - СМИ

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Увеличение расходов пограничники обосновывают значительным сокращением объема финансирования проекта в 2019-2020 годах.
Госпогранслужба просит еще 4,5 млрд грн на проект "Стена" - СМИ
Госпогранслужба просит еще 4,5 млрд грн на проект "Стена" - СМИ
dpsu.gov.ua

Госпогранслужба Украины предлагает выделить дополнительные 4,5 млрд грн на строительство проекта “Стена“ на границе с Россией. Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на пояснительную записку ГПС относительно необходимых изменений проекта.

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Согласно изменениям, сроки реализации проекта “Стена“ предлагается продлить до 2025 года.

Свои предложения Госпогранслужба обосновывает значительным сокращением объема финансирования проекта.

“На строительство “Стены“ в 2019-2020 годах было предусмотрено выделение 1,664 млрд грн, однако размер фактических расходов составил 800 млн грн, то есть менее половины от запланированных“, - говорится в сообщении.

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Согласно расчетам пограничников, изменения в проект позволят завершить строительство границы на украинско-российском и украинско-молдавском участках в следующие периоды:

  • в 2020-2021 годах - в пределах Харьковской и Луганской областей;
  • в 2021-2022 годах - в пределах Луганской и Сумской областей;
  • в 2022-2025 годах - в пределах Сумской, Черниговской и Одесской областей.

Напомним, в июле 2017 года стало известно, что ГПУ расследует большую растрату при строительстве “Стены“.

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Теги: проект Стена, Госпогранслужба, граница с рф
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