КС возобновил дело, которое может отменить национализацию ПриватБанка - СМИ

В Фонде гарантирования вкладов физлиц предупреждают об "угрозе нацбезопасности в экономической сфере".

Конституционный суд Украины возобновил рассмотрение соответствия Конституции закона о Фонде гарантирования вкладов физлиц. Об этом сообщает НВ со ссылкой на письмо директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Светланы Рекрут к президенту Владимиру Зеленскому.

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По мнению Рекрут, возможное удовлетворение иска КС поставит под угрозу, в частности, легитимность принятых Фондом решений по ПриватБанку.

“Удовлетворение КСУ конституционного представления в полном объеме мгновенно выведет за пределы правового поля весь институт системы гарантирования вкладов, вывод неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков“, - утверждает Рекрут.

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По ее словам, последствия использования такого прецедента в конституционном представлении будут иметь “катастрофический характер“ для деятельности Фонда, Кабинета министров, Национального банка и стабильности всей финансовой системы Украины, в частности:

сделает невозможным вывод неплатежеспособных банков с рынка и удовлетворение требований вкладчиков и других кредиторов таких банков;

отменит требования к связанным с неплатежеспособными банками лиц по возмещению вреда (ущерба) банка и его кредиторам;

сделает невозможным выполнение Украиной взятых на себя обязательств в рамках действующих международных программ и меморандумов.

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Также, по мнению Рекрут, важным является вопрос легитимности принятых Фондом гарантирования вкладов решений со дня принятия закона, в том числе по ПриватБанку. В связи с этим директор-распорядитель Фонда просит главу государства созвать заседание СНБО “в связи с угрозой нацбезопасности в экономической сфере“.

Напомним, что Верховная Рада приняла так называемый “антиколомойский” закон, который призван не позволит вернуть национализированный ПриватБанк бывшим собственникам.