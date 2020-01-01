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Нефть на мировых рынках несущественно теряет в цене

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Снижение котировок продиктовано сохраняющимися опасениями по поводу восстановления спроса на сырье.
Нефть на мировых рынках несущественно теряет в цене
Нефть на мировых рынках несущественно теряет в цене
depositphotos.com

Мировые цены на элитные марки нефти во вторник несущественно снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:53 по Киеву августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,3% - до 42,95 доллара за баррель. В то же время цена августовких фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,52% - до 40,52 доллара за баррель.

Накануне в ходе торгов цены на топливо росли на 2-3%. Впрочем, такая тенденция спала после заявления торгового советника Белого дома Питера Наварро. Тот сообщил, что с трудом достигнутая сделка между США и Китаем была аннулирована. Впрочем, позже глава Белого дома Дональд Трамп эту информацию опроверг.

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Также, по мнению аналитиков, восстановление спроса на нефть может быть отложено на неопределенный период в связи с увеличением количества зараженных COVID-19. Так, в связи с участившимися случаями заражения, правительства Китая и Австралии уже установили новые карантинные меры.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, энергоресурсы
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