Падение реального ВВП во втором квартале углубится - Нацбанк

К карантинным ограничениям добавились сокращение инвестиций и снижение доходов бюджета.

Реальный ВВП Украины в первом квартале 2020 года сократился на 1,3% в годовом измерении. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Согласно сообщению, основными причинами падения украинской экономики в первом квартале 2020 года, в частности, стали негативное влияние карантинных ограничений на секторы услуг, стремительное падение инвестиций, а также замедление роста частного потребления.

“Фактическое падение экономики было более существенным, чем по оценке Национального банка, опубликованной в Инфляционный отчет за апрель 2020 (0,5%). Это связано с более медленным ростом потребительского и инвестиционного спроса в этот период, чем ожидалось“, - говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным НБУ, потребление государственного сектора уменьшилось на 9,7% на фоне сложной ситуации с доходами.

“Из-за сложной ситуации в бюджетном секторе валовая добавленная стоимость снижалась в тех видах деятельности, финансируемых преимущественно из бюджета, - образовании, охране здоровья, государственном управлении и обороне“, - говорится в сообщении регулятора.

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Согласно прогнозу Нацбанка, во втором квартале 2020 года ожидается углубление падения реального ВВП в основном через действие карантинных мероприятий в течение всего квартала.

“Падение по итогам года, вероятно, будет глубже, чем ожидалось в прогнозе, обнародованном в Инфляционном отчете за апрель 2020 года“, - резюмировали в НБУ.

Напомним, что в НБУ ухудшили прогноз падения украинской экономики в 2020 году.