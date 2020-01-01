НАБУ опубликовало документы по делу Омеляна, экс-министр уже отреагировал

В Нацбюро обвиняют Омеляна в недополучении госбюджетом более 30 млн грн.

Противоправные действия бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна привели к недополучению государственным бюджетом 30,4 млн грн. Об этом сообщается на странице Нацбюро в Facebook.

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Согласно обнародованным НАБУ документам из материалов следствия по делу Омеляна, в декабре 2017 года экс-министр инфраструктуры издал приказ о снижении портовых сборов. В НАБУ считают, что принятие таких решений находятся вне компетенции члена правительства.

“Административный сбор, размер которого определен в Законе Украины “О государственном бюджете на 2018 год“, нельзя было менять приказом министра , а только путем внесения изменений в закон о бюджете. Это - не прихоть НАБУ, а требование Бюджетного кодекса, которое министр проигнорировал“, - говорится в сообщении.

Кроме того, НАБУ обнародовало замечания Минфина от 13 сентября 2017 года по проекту постановления о снижении портовых сборов.

Реализация пункта 2 проекта постановления о снижении до 20% административного портового сбора приведет к потерям общего фонда госбюджета в объеме 40,7 млн грн. К проекту не представлены финансово-экономические расчеты и обоснованийя, а также соответствующие предложения по источникам покрытия потерь бюджета.

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Сам Омелян на своей Facebook-странице написал, что дело НАБУ является политически мотивированным.

“Не считаю решение, которое до сих пор работает (оно не отменено) и стимулирует рост грузопотока в украинских портах, ошибочным. Более того, если Украина стремится быть важной точкой на мировой логистической карте, тарифы и сборы нужно снижать и дальше, а порты отдавать в концессию мировым портовым операторам“, - отметил Омелян.

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Кроме того, по словам экс-министра, решение о снижении портовых сборов действительно было инициировано Министерством инфраструктуры, но оно “было согласовано всеми заинтересованными министерствами и ведомствами, а также было одобрено Американской торговой палатой и Европейской бизнес-ассоциацией“.

Напомним, 12 июня экс-глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил, что к нему в дом пришли с обысками работники Государственного бюро расследований.