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Мировая торговля в первом квартале сократилась на 3% - ВТО

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Основной причиной сокращения товарооборота стало влияние COVID-19 и введение в большинстве стран карантинных ограничений.
Мировая торговля в первом квартале сократилась на 3% - ВТО
Мировая торговля в первом квартале сократилась на 3% - ВТО
depositphotos.com

Объем мирового товарооборота в первом квартале 2020 года сократился на 3% в годовом исчислении. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном Всемирной торговой организацией.

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Согласно документу, основной причиной сокращения мировой торговли стало негативное влияние пандемии COVID-19 и введение в большинстве стран мира карантинных ограничений.

При этом в ВТО отмечают, что этот показатель оказался несколько лучшим, чем прогнозируемый  в апреле.

В то же время, согласно текущим прогнозам организации, сокращение мировой торговли во втором квартале 2020 года составит приблизительно 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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По словам генерального директора ВТО Роберто Азеведу, для возобновления роста в 2021 году нужна концентрация усилий государств в своей экономической политике.

“Чтобы начать полноценное восстановление производства и торговли в 2021 году, фискальная, монетарная и торговая политики государств должны быть максимально скоординированы и направлены на одну цель”, - отметил гендиректор ВТО.

Напомним, что, согласно прогнозу ВТО, опубликованному в мае, мировая торговля в связи с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями может сократиться в 2020 году на 32% по сравнению с 2019 годом.

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Теги: ВТО, торговля, товарооборот, падение экономики
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