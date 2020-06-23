Курс валют на 24 июня: гривна ощутимо просела к евро

Нацбанк установил официальный курс валют на 24 июня.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 24 июня на отметке в 26,61 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 6 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 30,12 грн. Это на 22 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 24 июня:

100 долларов США - 2661 грн (-6 коп.)

100 евро - 3012 грн (+22 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Нацбанк установил официальный курс валют на 24 июня НБУ

Нацбанк установил официальный курс валют на 24 июня НБУ

Напомним, что в законе об изменениях в государственный бюджет-2020 Кабмин заложил годовой прогноз курса на уровне 29,5 гривен за доллар.