Нефть на мировых рынках в среду дешевеет

Восстановление спроса на топливо пока откладывается из-за увеличения количества зараженных COVID-19.

Мировые цены на элитные марки нефти в среду продолжили снижение. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:15 по Киеву августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,3% - до 42,50 доллара за баррель. В то же время цена августовких фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,57% - до 40,14 доллара за баррель.

По данным аналитиков рынка, излишки запасов нефти начали исчезать быстрее, чем ожидалось. Эксперты не исключают дальнейшего роста цены на “черное золото“ в связи с сокращением добычи в США.

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В то же время восстановление спроса на топливо может быть отложено на неопределенный период в связи с увеличением количества зараженных COVID-19.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.