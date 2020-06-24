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Нефть на мировых рынках в среду дешевеет

Комментариев: 2
Восстановление спроса на топливо пока откладывается из-за увеличения количества зараженных COVID-19.
Нефть на мировых рынках в среду дешевеет
Нефть на мировых рынках в среду дешевеет
depositphotos.com

Мировые цены на элитные марки нефти в среду продолжили снижение. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 8:15 по Киеву августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,3% - до 42,50 доллара за баррель. В то же время цена августовких фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,57% - до 40,14 доллара за баррель.

По данным аналитиков рынка, излишки запасов нефти начали исчезать быстрее, чем ожидалось. Эксперты не исключают дальнейшего роста цены на “черное золото“ в связи с сокращением добычи в США.

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В то же время восстановление спроса на топливо может быть отложено на неопределенный период в связи с увеличением количества зараженных COVID-19.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, энергоресурсы
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.06.2020, 10:45
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гость
Прыщавый апущеный расийскими пидафилами дрочир твой высир в студию нaxyй))))
гость  (аноним)  24.06.2020, 10:44
Оценка:  0
гость
Лютый прикол залител вчира ребзя. Бухали на хати у Ирхана саседи типа шумна им вызвали мусаров карочи Ирхан и Анастас пакксались с мусарами и их забрали в одел. Ща с Гогой Эдом и Максом пахмилимся и паедим на суд вызвалять каришей)) паходу угар будит ахххах
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