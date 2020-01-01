Нацбанк провел стресс-тестирование 26 крупных украинских банков.

НБУ: Два госбанка - в зоне риска по соблюдению нормативов капитала facebook.com/NationalBankOfUkraine

Семь частных и два государственных украинских банка могут нарушить показатели достаточности капитала. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности за июня 2020 года.

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Согласно отчету, НБУ провел экспресс-стресс-тестирования для оценки влияния негативного макроэкономического сценария на капитал 26 крупных банков.

“Результаты стресс-тестирования оказались в целом лучше, чем в прошлом году, и показали, что большинство банков были готовы к текущему кризису“, - отмечается в отчете регулятора.

При этом в Нацбанке отмечают, что девять банков, из которых два - государственные, могут нарушить показатели достаточности капитала.

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“Учитывая гарантированную поддержку правительством государственных банков, в зоне риска при текущем кризисе находятся банки, на которые совокупно приходится лишь 5% активов банковского сектора“, - отметили в НБУ.

Напомним, что, по данным НБУ, прибыль украинских банков в мае 2020 года сократилась почти на треть.