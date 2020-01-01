Курс валют на 25 июня: гривна незначительно проседает к доллару
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 25 июня на отметке в 26,65 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 4 копейки. Об этом сказано на сайте НБУ.
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Евро при этом установлен на отметке 30,07 грн. Это на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 25 июня:
100 долларов США - 2665 грн (+4 коп.)
100 евро - 3097 грн (-5 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Напомним, что в законе об изменениях в государственный бюджет-2020 Кабмин заложил годовой прогноз курса на уровне 29,5 гривен за доллар.
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