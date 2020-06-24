МВФ ожидает синхронизированный глубокий спад как для стран с развитой экономикой, так и для стран с формирующимся рынком.

МВФ ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020 году depositphotos.com

Падение мировой экономики в 2020 году составит 4,9%. Об этом говорится в обновленном прогнозе Международного валютного фонда.

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Согласно ожиданиям МВФ, мировая экономика начнет медленное восстановление в 2021 году. Рост, по прогнозам Фонда, составит 5,4%.

“Сейчас мы прогнозируем более глубокую рецессию в 2020 году и более медленное восстановление в 2021 году“, - говорится в документе.

Согласно прогнозу, совокупные потери мировой экономики за 2020-2021 годы составят более 12 трлн долларов.

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При этом МВФ прогнозирует синхронизированный глубокий спад в 2020 году как для стран с развитой экономикой (-8 %), так и для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран (-3%; 5%, за исключением Китая).

Напомним, что падение экономики Украины в январе-апреле 2020 года составило 5%, сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.