В Нацбанке надеются, что высокий мировой спрос на продовольственные товары ослабит негативные последствия пандемии для украинских экспортеров.

В НБУ назвали наиболее пострадавшие от кризиса отрасли экономики flickr.com

Наибольшему падению среди секторов украинской экономики в связи с пандемией COVID-19 подверглись сфера услуг, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, строительство и транспортная отрасль. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности за июнь 2020 года.

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В частности, отмечается, что сокращение мирового спроса обострило сложности металлургических предприятий, большинство из которых были убыточными еще в 2019 году.

Снижение инвестиционного спроса вместе с ухудшением деловых ожиданий существенно сократило производство машиностроительной продукции. Перспективы для этой отрасли пессимистические, поскольку машиностроение полностью так и не восстановилось после кризиса 2014-2016 годов, отмечают в НБУ.

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В то же время в Нацбанке отметили рост экспорта украинских масложировых культур и железных руд.

“Высокий мировой спрос на продовольственные товары ослабит негативные последствия пандемии для украинских экспортеров“, - говорится в отчете регулятора.

Напомним, в Национальном банке Украины ожидают, что падение реального ВВП во втором квартале углубится.