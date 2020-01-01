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Цены на нефть Brent упали ниже $40

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Топливо дорожает на фоне скачка заболеваемости COVID-19 и роста запасов в США.
Цены на нефть Brent упали ниже $40
Цены на нефть Brent упали ниже $40
depositphotos.com

Нефть элитных марок на мировых рынках в четверг продолжает дешеветь. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:55 по Киеву августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,99% - до 39,91 доллара за баррель. В то же время цена августовких фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,82% - до 37,7 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, падение цен на топливо спровоцировано ростом числа заражений коронавирусом в нескольких американских штатах, включая Калифорнию, Техас и Флориду. В то же время ВОЗ фиксирует увеличение количества новых случаев заражения COVID-19 в США, Китае и странах Латинской Америки.

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В обзоре Rystad Energy отмечается, что если пандемия спровоцирует новую волну ограничительных мер, нефтехранилища могут не вместить неиспользованные нефть и бензин.

Тем временем министерство энергетики США обнародовало данные, согласно которым запасы нефти в Штатах растут третью неделю подряд.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, энергоресурсы
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