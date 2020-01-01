Цены на нефть Brent упали ниже $40

Топливо дорожает на фоне скачка заболеваемости COVID-19 и роста запасов в США.

Нефть элитных марок на мировых рынках в четверг продолжает дешеветь. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

Читай также: РФ впервые в истории запретила импорт топлива

Так, по состоянию на 7:55 по Киеву августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подешевели на 0,99% - до 39,91 доллара за баррель. В то же время цена августовких фьючерсов на нефть марки WTI упала на 0,82% - до 37,7 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, падение цен на топливо спровоцировано ростом числа заражений коронавирусом в нескольких американских штатах, включая Калифорнию, Техас и Флориду. В то же время ВОЗ фиксирует увеличение количества новых случаев заражения COVID-19 в США, Китае и странах Латинской Америки.

Читай также: В США рекордно рухнула добыча нефти

В обзоре Rystad Energy отмечается, что если пандемия спровоцирует новую волну ограничительных мер, нефтехранилища могут не вместить неиспользованные нефть и бензин.

Тем временем министерство энергетики США обнародовало данные, согласно которым запасы нефти в Штатах растут третью неделю подряд.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожал принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду выводом войск, если страны ОПЕК+ не сократят объемы добычи нефти.