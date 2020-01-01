Шмыгаль собирает внеочередное заседание Кабмина: Подробности

Правительство намерено выделить средства из резервного фонда на борьбу с последствиями наводнения в западных областях.

Кабинет министров в связи со стихией в западных областях Украины в четверг, 25 июня, соберется на внеочередное заседание. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, на заседании, в частности, будет рассмотрен вопрос о выделении средств на борьбу с последствиями наводнения на Западе страны.

“По мере того, как будем вести расчеты и разрабатывать проектно-сметную документацию, будем определяться и выделять дополнительные средства в случае необходимости“, - сказал Шмыгаль.

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По словам главы правительства, Ивано-Франковская область уже определилась с необходимой финансовой помощью.

“Есть обращение от главы ОГА о начальной помощи в сумме 500 млн гривен на ликвидацию последствий наводнения. Также есть потребность в сумме 82 млн гривен дополнительно для восстановления дамб и берегов, которые были разрушены“, - сообщил Шмыгаль.

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По его словам, из областного резервного фонда Ивано-Франковской ОГА на ликвидацию последствий стихии уже выделен один миллион гривен.

Напомним, что президент Владимир Зеленский потребовал от правительства найти системное решение проблемы ежегодных подтоплений в западных областях Украины.